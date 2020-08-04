В Сумах группа подростков изнасиловала шестилетнего мальчика. Об этом сообщает сайт Нацполиции.

В связи с этим, местные жители перекрыли железную дорогу в районе улицы Добровольной.

Также жители микрорайона обвиняли подростков в воровстве и нападении на пенсионеров.

В отношении трех подростков правоохранители сперва открыли уголовное производство по статье "хулиганство". Однако позже переквалифицировали на "изнасилование". В рамках криминального производства правоохранители назначили ряд экспертиз.

Установлены трое подростков в возрасте 13-14 лет, и на родителей двух из них уже составлены административные материалы за невыполнение родительских обязанностей (ст.184 КоАП). Выясняются личности еще двух несовершеннолетних, на которых жалуются местные жители.

Из-за издевательств над мальчиком педагоги обращались в полицию еще в феврале, об этом во время аппаратного совещания рассказала заместитель начальника управления образования Татьяна Дрига. По ее словам, полиция тогда не отреагировала соответствующим образом.

Ранее сообщалось, что в поезде "Укрзализныци" женщину избили и пытались изнасиловать на глазах у сына.