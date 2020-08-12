Украинцы "застряли" в "Борисполе" и не смогли улететь в ОАЭ из-за новых правил карантина [ Редактировать ]
В аэропорту "Борисполь" пассажиры не смогли покинуть страну и улететь в Дубай. Причиной стали новые правила карантина, которые были установлены в ОАЭ. Об этом сообщает "Украина 24".
Так, без возможности вылета остались 43 человека.
В частности, одна из путешествующих, киевлянка Юлия Ковалева, говорит, что узнала об изменении правил полета в аэропорту. Ее отказались пускать на борт самолета, потому что тест на коронавирус был сделан в лаборатории, которую не признают в ОАЭ.
Никого из пассажиров не предупредили, что у них какие-то свои правила... Мы общались со всем аэропортом, с девушками - никогда никому никаких сообщений не было. На сайте была информация? На сайте не было.
При этом некоторые пассажиры в оперативном порядке взяли билеты на рейс другой арабской авиакомпании в Дубай и у них проверили только наличие теста.
"С теми же документами и теми же тестами я улетела успешно, а в аэропорту Дубая просто брали в руки тест и смотрели, что на английском языке, и все было хорошо", - делится львовянка Марьяна Яцульчак.
В свою очередь представители украинской авиакомпании пояснили, что получили требования от Эмиратов и не могут пренебрегать ими, и добавили, что уведомили пассажиров о новых правилах письмом и информацией на сайте.
В результате авиакомпания предложила Юлии Ковалевой бесплатную замену билета. На конфликтную ситуацию отреагировали и в Объединенных Арабских Эмиратах. Пассажирам из Украины разрешили проходить тест в любой лаборатории, которая есть в списке Министерства здравоохранения.
Ранее мы писали о том, что аэропорт "Борисполь" изменил схему работы терминалов.
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