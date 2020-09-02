І в тому ж таки Прикарпатті, де обвалився міст, сьогодні протестували жителі одразу 15 сіл. Усі вони в червоній зоні, та на вулицю людей вивів не карантин, а... бездоріжжя. Йдеться про 12 кілометрів, які не можуть полагодити вже десятки років. Чи почули мітингарів чиновники?

Дивіться, яма на ямі, з однієї сторони дорога нищиться, з другої нема відливів. Вода тече по дорозі, це страхіття, це пекло.

Роман Жичицький цією дорогою щодня возить доньку на роботу в райцентр - всього п'ятнадцять кілометрів. Але яких! Самі ями й вибоїни на залишках ще радянського асфальту. Ремонту тут не було, відколи Україна незалежна, - каже чоловік.

Роман Жичицький, житель села Колінки:

Навіть такою машиною "Мітцубісі" треба їхати хвилин 40. Тут же проживає 10 населених пунктів. Ви уявіть собі, як швидка допомога з 1984 року може з Чернелиці (це за 16 кілометрів) вести важкого хворого у Городенку.

Сюди не хочуть їхати рейсові автобуси. Тож відрізані від світу майже два десятки сіл, а це - понад десять тисяч людей.

Ярослав Стасюк, житель села Колінки:

І ми мусимо їхати по полях, тому що об'їзду немає, розумієте. Автобуси перестають їхати. Відмовляються від рейсів. Це все приватники. Кажуть: зробите дорогу, тоді будемо їхати.

Відремонтувати шлях самостійно села не можуть. Грошей не вистачає навіть на зарплати бюджетникам. Найбільші ями час від часу латають підприємці.

Володимир Цвігун, сільський голова Вільхівців:

Дві фури по 25 тонн в одну яму щебеню пішло. Що село може робити.

Ми подолали всього 5 кілометрів. Але повірте, бажання рухатись далі немає. Тут складно проїхати навіть на ось такому позашляховику.

Від безвиході люди перекрили дорогу державного значення "Снятин - Тязів". Вимога єдина - негайного розпочати ремонт. Цього року бодай поточний, а наступного - капітальний.

Це є вкрай необхідна дорога - вона замкнула фактично 14 сіл.

Відремонтувати цей відтинок шляху люди просять роками. І у 2017 один кілометр усе-таки відновили. Виділяли гроші й після цього, однак в області їх спрямовували на інші напрямки.

Іван Приймак, житель Івано-Франківщини:

Всіма дорогами місцевого значення опікується компанія, засновником якого є обласна державна адміністрація. Получається, що одною рукою обласна адміністрація направляє кошти на ремонт, а іншою рукою через свою компанію гальмує розвиток.

Директор держпідприємства, на балансі якого перебуває аварійна дорога, до протестувальників приїхав через пів дня. Пообіцяв цього року залатати ями, а наступного - підготувати документацію для капітального ремонту. Мітингарі проїзд розблокували, та якщо чиновники слова не дотримають - обіцяють відновити боротьбу.