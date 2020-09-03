Ракета-носитель Vega, груженная микро- и наноспутниками стартовала во французской Гвиане.

Об этом сообщает пресс-служба компании Arianespace.

Так, это первый полет Vega в этом году и шестой запуск для Arianespace. Ракета уже успешно вывела на орбиту часть из находящихся на ее борту 53 спутников, принадлежащих 21 заказчику из 13 стран.

Отмечается, что отправленные на орбиту космические аппараты будут выполнять различные задачи, включая наблюдение за Землей, обеспечение телекоммуникаций, научные измерения, испытание технологий и реализацию образовательных проектов.

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