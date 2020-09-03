Триста метрів 3D-арту. Група художників із Джакарти до невпізнаваності змінила одну з вулиць міста. Навіщо митці розфарбували дорожнє полотно? Дізнаєтесь у наступному сюжеті.

Творчий виклик на карантині прийняли понад 60 художників з Індонезії. Доки жителі Джакарти нудьгували, сидячи вдома в чотирьох стінах, митці фарбами буквально оживили одну з вулиць у південній частині міста. На дорозі - просто на її проїжджій частині - створили довжелезне 3D-зображення.

Хойрул Анвар, відвідувач:

Я тут недалеко працюю, прийшов подивитися - приємно вражений.

Вуличні митці, які втілили цей масштабний проєкт, раніше оздоблювали стіни міських будинків муралами на політичні та кліматичні теми. А на першому спільному 3D-полотні зобразили природні краєвиди: стежки, річку, що протікає просто поміж житлових будинків, та її водних мешканців. Яскравий малюнок вкриває 300 метрів дорожнього полотна. Цей відрізок став улюбленим для жителів району.

Аджі Адінінг Кусумах, житель Джакарти:

Тут стало людно, багато хто приходить просто подивитися, діти граються. А раніше тільки машини їздили. Багато жителів через пандемію знудилися вдома. А тепер можна просто вийти на вулицю - зробити фото чи селфі. Не треба далеко їхати, щоб розважитися.

Основну частину зображення виконали 15 художників лише за три дні. Цю акцію ще в середині серпня - до Дня незалежності Індонезії - організував художній музей Басукі Абдуллаха, розташований на цій самій вулиці. На роботу витратили 20 галонів фарби.