Триста метрів 3D-арту: у Джакарті розфарбували дорожнє полотно [ Редактировать ]
Триста метрів 3D-арту. Група художників із Джакарти до невпізнаваності змінила одну з вулиць міста. Навіщо митці розфарбували дорожнє полотно? Дізнаєтесь у наступному сюжеті.
Творчий виклик на карантині прийняли понад 60 художників з Індонезії. Доки жителі Джакарти нудьгували, сидячи вдома в чотирьох стінах, митці фарбами буквально оживили одну з вулиць у південній частині міста. На дорозі - просто на її проїжджій частині - створили довжелезне 3D-зображення.
Хойрул Анвар, відвідувач:
Я тут недалеко працюю, прийшов подивитися - приємно вражений.
Вуличні митці, які втілили цей масштабний проєкт, раніше оздоблювали стіни міських будинків муралами на політичні та кліматичні теми. А на першому спільному 3D-полотні зобразили природні краєвиди: стежки, річку, що протікає просто поміж житлових будинків, та її водних мешканців. Яскравий малюнок вкриває 300 метрів дорожнього полотна. Цей відрізок став улюбленим для жителів району.
Аджі Адінінг Кусумах, житель Джакарти:
Тут стало людно, багато хто приходить просто подивитися, діти граються. А раніше тільки машини їздили. Багато жителів через пандемію знудилися вдома. А тепер можна просто вийти на вулицю - зробити фото чи селфі. Не треба далеко їхати, щоб розважитися.
Основну частину зображення виконали 15 художників лише за три дні. Цю акцію ще в середині серпня - до Дня незалежності Індонезії - організував художній музей Басукі Абдуллаха, розташований на цій самій вулиці. На роботу витратили 20 галонів фарби.
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