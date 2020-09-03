Известный певец Михаил Шуфутинский анонсировал, что споет песню "Третье сентября" в прямом эфире. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram, где и планирует провести включение.

Событие произойдет в 18:00 по киевскому времени.

Шуфутинский сообщил, что на этот день у него не запланировано концертов, он будет в гостях у друзей. Также артист рассказал, что у одного его друга день рождения именно в этот день. Он пообещал выйти в прямой эфир в Instagram, чтобы поздравить всех, которые тоже что-либо отмечают в этот день, и спеть "Третье сентября, день прощания".

Ранее MONATIK в клипе превратил прошлое в будущее.