Хит дня: Шуфутинский в прямом эфире споет "Третье сентября" [ Редактировать ]
Известный певец Михаил Шуфутинский анонсировал, что споет песню "Третье сентября" в прямом эфире. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram, где и планирует провести включение.
Событие произойдет в 18:00 по киевскому времени.
Шуфутинский сообщил, что на этот день у него не запланировано концертов, он будет в гостях у друзей. Также артист рассказал, что у одного его друга день рождения именно в этот день. Он пообещал выйти в прямой эфир в Instagram, чтобы поздравить всех, которые тоже что-либо отмечают в этот день, и спеть "Третье сентября, день прощания".
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