І хоча поки що причини цих масштабних займань точно не встановлені, як свідчить досвід, дуже часто пожежі - рукотворні. Бо українці просто звикли палити сухе листя і траву.

Тож депутати вирішили посилити штрафи для паліїв. Чи допоможе це?

Ці кадри зняті на Сумщині. Там пожежники сім разів виїжджали на підпали сухостою й листя. Палало і в полях та лісосмугах, і на подвір'ях.

А це вже Черкащина - тут рятувальники намагаються загасити торфовища.

Площа пожежі становить 0,7 гектара.

Цей рік в Україні вже по праву можна назвати роком пожеж. Горіли ліси і села - по всій Україні. І в Чорнобильській зоні, і на Житомирщині, і на Донбасі. І ось зараз Харківщина...

У більшості випадків, причина - люди! Інколи це були умисні підпали. І данина традиціям. Українці звикли палити листя і стерню у дворах.

Карати паліїв нардепи вирішили копійкою. І вже у квітні штрафи суттєво підвищили. Для фізичних осіб - покарання від півтори до чотирьох з половиною тисяч гривень. Для посадовців - штраф до п'ятнадцяти тисяч.

Світлана Остафій, жителька села Галицинове:

В осінній період у нашому селі взагалі дуже тяжко дихати, тому що всі запалюють.

І скоро запалювати може стати ще дорожче. У Раді хочуть збільшити штрафи до шести тисяч гривень для громадян. Для посадовців - до двадцяти однієї. Та чи зупинить це затятих паліїв - є сумніви.

Іван Назар, Галицинівський сільський голова:

Є одиночки, які не дивляться на все це, не дивляться на сусіда, не дивляться на громаду. Є такі, що ліняться виносити все це сміття.

Петро Куриленко, житель села Галицинове:

І куди його дівати? От люди і спалюють. А що робить. - А ви особисто? - збираю, зелене курям, а остальне - у мішок. і буду виставлять у суботу. Забере, то забере, ні, то поїду десь викину, та і все.

"Куди ж дівати сміття" або "палю, бо батьки мої палили". Це - найчастіші відмовки людей. Бо більшість із них нічого поганого в цьому не бачить. Ані у тому, що вогнище у дворі може спричинити пожежу і знищити все село, ані в тому, що разом із димом від сухого листя у повітря потрапляє пів таблиці Менделєєва.

Віталія Грохольська, речниця поліції Київської області:

Поліція проводить спільні рейди, збирає матеріали і передає їх до місцевої комісії місцевого органу самоврядування.

Юрій Кацагоров, заступник начальника управління державного екологічного нагляду біоресурсів:

На сьогоднішній день з початку року вже приблизно 600 протоколів було складено на людей.

І ані штрафи, ані поліцейські рейди їх не лякають. Тож екологи кажуть - потрібен системний підхід.

Олег Бондаренко, еколог:

Так, у нас є і засоби моніторингу, у нас є організації, які цим займаються, але все роспорошено. Тому що треба боротись не з наслідками, а з причинами. Що є причинами, якщо повертатись до паління. Це наші традиції, які укорінені у ведені сільського господарства українського народу і не лише українського, це такі архаїчні традиції. Мабуть, треба з них починати, все ж таки.

Закон, який ще суворіше каратиме паліїв, можуть ухвалити найближчим часом. Принаймні в першому читанні першого вересня за нього проголосували понад триста депутатів.