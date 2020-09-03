Кабмин будет заседать онлайн: опубликовано постановление [ Редактировать ]
Правительство опубликовало постановление о внесении изменений в Регламент Кабинета министров Украины, которое позволяет проводить правительственные заседания в режиме онлайн. Соответствующее постановление №782 от 2 сентября размещено на сайте правительства.
Согласно постановлению, по решению премьер-министра в заседании Кабинета Министров может принимать участие член Кабинета Министров в режиме видеоконференции.
Во время онлайн-заседание Кабинета Министров:
- Премьер-министр может принять решение о проведении заседания Кабинета Министров в режиме видеоконференции с использованием соответствующего программного обеспечения, в том числе через Интернет;
- онлайн-заседания могут проводиться в неотложных случаях, связанных с предотвращением возникновения чрезвычайных ситуаций, ликвидацией их последствий, а также по вопросам, связанным с возникновением угрозы жизни и/или здоровью населения, по неотложным вопросам проведения операции Об соединенных сил и обороноспособности государства, в период действия карантина, установленного Кабинетом Министров с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и в других случаях по решению премьера;
- онлайн-заседание проводится на базе программно-аппаратного комплекса зала заседаний Кабинета Министров;
- голосование во время онлайн-заседание Кабинета Министров осуществляется путем поднятия руки членом Кабинета Министров на вопрос председательствующего о том, кто "за", "против" или "воздержался".
Кроме того, согласно постановлению, онлайн-заседание отныне могут проводить и правительственные комитеты.
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