В Енергодарі клас початкової школи відправили на карантин [ Редактировать ]
В Енергодарі клас початкової школи відправили на карантин. В одного з другокласників підтвердили коронавірус. Уроки скасували до 14 вересня.
За даними міськради, управління освіти тепер має негайно вжити всіх необхідних протиепідемічних заходів щодо уникнення поширення інфекції у закладах освіти.
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