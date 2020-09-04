В Енергодарі клас початкової школи відправили на карантин. В одного з другокласників підтвердили коронавірус. Уроки скасували до 14 вересня.

За даними міськради, управління освіти тепер має негайно вжити всіх необхідних протиепідемічних заходів щодо уникнення поширення інфекції у закладах освіти.