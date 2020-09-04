В пятницу, 4 сентября, министр финансов Сергей Марченко в эфире передачи "Подробности недели" на телеканале "Интер" рассказал о сценариях кредитования МВФ.

По его словам, власти исключают возможность отказа в предоставлении нового кредита:

Мы не рассматриваем сценарии, при которых мы не получаем. Сейчас у нас сценарии, при которых мы спокойно финансируем дефицит бюджета, в том числе за счет средств от МВФ. То есть других сценариев мы пока что не рассматриваем.

Власти Украины надеются, что в ближайшее время пройдет онлайн заседание миссии фонда. По итогам которого надеются на решение о новых кредитах МВФ.

Конечно, мы в диалоге с МВФ. Мы надеемся получить очередной транш. У нас еще запланировано два транша до конца года по $700 млн.

Ранее мы писали о том, что Шевченко рассказал о траншах МВФ.