Кредит МВФ: в Минфине рассказали о сценариях [ Редактировать ]
В пятницу, 4 сентября, министр финансов Сергей Марченко в эфире передачи "Подробности недели" на телеканале "Интер" рассказал о сценариях кредитования МВФ.
По его словам, власти исключают возможность отказа в предоставлении нового кредита:
Мы не рассматриваем сценарии, при которых мы не получаем. Сейчас у нас сценарии, при которых мы спокойно финансируем дефицит бюджета, в том числе за счет средств от МВФ. То есть других сценариев мы пока что не рассматриваем.
Власти Украины надеются, что в ближайшее время пройдет онлайн заседание миссии фонда. По итогам которого надеются на решение о новых кредитах МВФ.
Конечно, мы в диалоге с МВФ. Мы надеемся получить очередной транш. У нас еще запланировано два транша до конца года по $700 млн.
Ранее мы писали о том, что Шевченко рассказал о траншах МВФ.
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