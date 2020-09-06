В Киеве улучшилась коронавирусная статистика [ Редактировать ]
За сутки в столице коронавирус обнаружили у 240 людей.
Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, за период эпидемии в Киеве заболели 15 035 человек. 240 киевлян погибли (6 - за минувшие сутки), 4731 человек выздоровел (18 - за минувшие сутки).
Отмечается, что среди заболевших:
- 123 женщины в возрасте от 18 до 93 лет;
- 102 мужчины, возрастом от 21 до 86 лет;
- 15 детей - от 1 до 17 лет.
Известно, что наибольшее количество инфицированных находятся в Соломенском районе (36 человек), Дарницком районе (33 случая) и Деснянском районе (32 пациента).
Фото: КГГА
Ранее мы писали, что в Украине за сутки зарегистрировали более 2100 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зараженных с начала пандемии уже составляет 135 894 человека.
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