За сутки в столице коронавирус обнаружили у 240 людей.

Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, за период эпидемии в Киеве заболели 15 035 человек. 240 киевлян погибли (6 - за минувшие сутки), 4731 человек выздоровел (18 - за минувшие сутки).

Отмечается, что среди заболевших:

123 женщины в возрасте от 18 до 93 лет;

102 мужчины, возрастом от 21 до 86 лет;

15 детей - от 1 до 17 лет.

Известно, что наибольшее количество инфицированных находятся в Соломенском районе (36 человек), Дарницком районе (33 случая) и Деснянском районе (32 пациента).

Фото: КГГА

Ранее мы писали, что в Украине за сутки зарегистрировали более 2100 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зараженных с начала пандемии уже составляет 135 894 человека.