В Украине введут штрафы за объемные номера [ Редактировать ]
Полиция начнет штрафовать водителей за 3D номерные знаки на автомобилях.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Так, такое решение приняли из-за несоответствия государственным требованиям.
Государственные номерные знаки изготавливаются путем штамповки из ленты из алюминия или листовой стали. Вывод: 3D номерные знаки не соответствуют установленным требованиям. Такое разъяснение предоставили нам в Нацполиции.
Отмечается, что такая же норма существует и в Кодексе административных правонарушений, где предусмотрена ответственность - штраф 170 гривен. За совершение такого же правонарушения во второй раз в течение года - штраф 255 гривен или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов.
Читайте также, штрафы за ссоры в семье поднимутся в сто раз. В Верховной Раде Украины зарегистрировали соответствующий законопроект.
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