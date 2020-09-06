Полиция начнет штрафовать водителей за 3D номерные знаки на автомобилях.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Так, такое решение приняли из-за несоответствия государственным требованиям.

Государственные номерные знаки изготавливаются путем штамповки из ленты из алюминия или листовой стали. Вывод: 3D номерные знаки не соответствуют установленным требованиям. Такое разъяснение предоставили нам в Нацполиции.

Отмечается, что такая же норма существует и в Кодексе административных правонарушений, где предусмотрена ответственность - штраф 170 гривен. За совершение такого же правонарушения во второй раз в течение года - штраф 255 гривен или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов.

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