В Дании очень обеспокоены проблемой сексуального насилии, поэтому решили бороться за гендерное равенство на законодательном уровне. В стране будет переписан закон о сексуальном насилии. Об этом заявили в Министерстве юстиции Дании, передает "Сегодня"

Теперь секс в Дании возможен только после четкого согласия иначе изнасилованием будут считать любую половую близость без выраженной воли обеих сторон.

Стоит отметить, что до недавнего времени такой считался только половой акт, который непосредственно угрожал жизни.

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Минюсте страны инициативу уже назвали "важнейшей битвой за гендерное равенство".

Но, когда именно парламентарии будут голосовать, пока неизвестно. Скорее всего, новый закон появится уже до конца года.

Как мы ранее сообщали, в Украине в поезде "Марицполь-Киев" злоумышленник напал на журналистку, которую он сильно избил и пытался изнасиловать.

Напомним, в Египте изнасиловали 5-летнюю украинку, мать пыталась скрыть надругательство.

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