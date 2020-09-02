Директора дома малютки в Измаиле Одесской области подозревают в изнасиловании трех детей от 5 до 7 лет. К тому же, эти малыши имеют задержки развития. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Отмечается, что в полицию обратилась одна из сотрудниц дома ребенка.

Детей осмотрели медики и, по предварительному заключению, не нашли следов сексуального насилия, сами же малыши не рассказывают, делал с ними дядя что-то или нет. В присутствии психолога дети рассказали, что ходили в кабинет к директору, смотрели там мультики и играли.

Сейчас полиция назначила судебно-медицинскую экспертизу, по ее результатам будут судить: было ли физическое насилие или изнасилование. Кроме того, малышам еще проведут психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы понять, правду они говорят или нет.

Полиция завела дела и проводит расследование. По словам правоохранителей, в настоящее время оснований для предъявления подозрения директору нет.

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