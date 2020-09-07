Отель в японской столице Токио разрешает гостям поселится в номерах бесплатно при условии, что они запостят фотографии с отметкой заведения.

Об этом сообщает Sora News 24.

Так, отель New Shohei расположен в Токио, в районе Синдзюку, в нескольких шагах от торговой улицы Шиммиши и ряда других популярных достопримечательностей.

В стране произошел резкий спад деловой активности. Бывали дни, когда в отеле вообще не было посетителей, поэтому руководство решило сдавать комнаты бесплатно. Взамен на услугу мы просим посетителей указать в своих социальных сетях, что они останавливались именно здесь, и запостить фото из отеля.

Отмечается, что гостям нет необходимости писать восторженные отзывы. Кроме того, если посетители не захотят раскрывать свое местоположение в интернете, они смогут запостить фото уже после выезда.

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