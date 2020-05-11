В Таиланде две обезьяны, воспользовавшись отсутствием в связи с карантином туристов, заселились в отель, находящийся в Паттайе, ознакомились с территорией гостиницы и приняли водные процедуры в пустом бассейне.

Об этом пишет novosti-n.org.

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Диких зверей запечатлела одна из работниц заведения.

Обезьяны, проникшие в отель, сначала изучили сооружение, а затем проверили глубину искусственного водоема.

Отмечается, что пандемия коронавируса застала врасплох туристический бизнес в Тайланде, из-за чего были закрыты многие отели и гостиницы.

Ранее сообщалось, что Греция откроется для туристов с 1 июля.

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