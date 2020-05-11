Обезьяны устроили заплыв в бассейне опустевшего из-за карантина отеля (видео) [ Редактировать ]
В Таиланде две обезьяны, воспользовавшись отсутствием в связи с карантином туристов, заселились в отель, находящийся в Паттайе, ознакомились с территорией гостиницы и приняли водные процедуры в пустом бассейне.
Об этом пишет novosti-n.org.
Диких зверей запечатлела одна из работниц заведения.
Обезьяны, проникшие в отель, сначала изучили сооружение, а затем проверили глубину искусственного водоема.
Отмечается, что пандемия коронавируса застала врасплох туристический бизнес в Тайланде, из-за чего были закрыты многие отели и гостиницы.
Ранее сообщалось, что Греция откроется для туристов с 1 июля.
Также мы писали о том, что в Лондоне на улицах появились дикие олени.
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