Подрыв автомобиля на Донбассе: скончался военный [ Редактировать ]
В воскресенье, 6 сентября, на Донбассе на неизвестном устройстве подорвался военный автомобиль. Двое военных получили ранения. 7 сентября появилась информация о том, что скончался один из них. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Украинский военнослужащий умер от полученных ожогов, после проведения реанимационных мероприятий.
"Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего военнослужащего", - говорится в сообщении.
Напомним, во время следования к одному из очагов пожара на Донбассе военный автомобиль подорвался на неизвестном устройстве. Бойцов с ранениями различной степени тяжести эвакуировали в лечебное учреждение. Президент Украины Владимир Зеленский требует от России вмешаться в ситуацию с обострением на Донбассе и обстрелами украинских позиций.
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