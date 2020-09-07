В воскресенье, 6 сентября, на Донбассе на неизвестном устройстве подорвался военный автомобиль. Двое военных получили ранения. 7 сентября появилась информация о том, что скончался один из них. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Украинский военнослужащий умер от полученных ожогов, после проведения реанимационных мероприятий.

"Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего военнослужащего", - говорится в сообщении.

Напомним, во время следования к одному из очагов пожара на Донбассе военный автомобиль подорвался на неизвестном устройстве. Бойцов с ранениями различной степени тяжести эвакуировали в лечебное учреждение. Президент Украины Владимир Зеленский требует от России вмешаться в ситуацию с обострением на Донбассе и обстрелами украинских позиций.