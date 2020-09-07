Президент Украины Владимир Зеленский требует от России вмешаться в ситуацию с обострением на Донбассе и обстрелами украинских позиций. Москва должна повлиять на боевиков для сохранения режима прекращения огня. Об этом сообщил Офис президента в комментарии "РБК-Украина".

Сообщается, что 6 сентября Зеленский провел специальное совещание в связи с обстрелами, в результате которых один украинский военный погиб и еще один был ранен. Президент выразил обеспокоенность напряжением ситуации на Донбассе.

В его Офисе отмечают, что в течение 41 дня режима прекращения огня не было боевых потерь с украинской стороны, и перемирие показало, что является правильным шагом на пути к достижению мира на Донбассе.

"Президент еще раз подчеркивает, что Украина не отступает от позиции достижения мира и выполняет все договоренности, достигнутые 22 июля относительно режима прекращения огня, доказано СММ ОБСЕ. Однако, при необходимости, украинские военные будут защищать суверенитет, территориальную целостность и жизни украинских граждан, своевременно и решительно реагируя на активность противника", - отметили в Офисе.

После совещания у Зеленского министр иностранных дел Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

Кроме того, украинская сторона приняла меры, предусмотренные договоренностями Трехсторонней контактной группы, и задействовала механизм реагирования при содействии Совместного центра контроля и координации. Также об инциденте проинформировали Мониторинговую миссию ОБСЕ.

В Офисе президента подчеркнули, что представители ТКГ по урегулированию на Донбассе будут собираться снова.

"Украина изучила внимательно оба обстрела и расценивает их как два отдельных случая, совершенные с провокационной целью. Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях с целью сохранения режима прекращения огня", - добавили в Офисе.

Напомним, ранее главарь "ДНР" Денис Пушилин приказал открыть огонь по украинским позициям под Горловкой. После этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина созывает срочное заседание ТКГ из-за угроз главаря "ДНР".

Читайте также, в Киеве состоялось экстренное собрание ТКГ, на котором Леонид Кравчук прокомментировал обстрелы на Донбассе и угрозы Пушилина.