"Спроба зірвати мирне врегулювання": Дмитро Кулеба прокоментував обстріли на Донбасі [ Редактировать ]
І вже сьогодні ввечері стало відомо, що один із військових, які підірвалися біля Новгородського, помер у лікарні. Тобто загиблих стало уже двоє.
Провокації бойовиків - це спроби зірвати режим припинення вогню і створити перешкоди для процесу мирного врегулювання. Так вважає головний дипломат країни - Дмитро Кулеба. На своїй сторінці у "Фейсбуці" міністр зовнішніх справ повідомив,
Що після вбивства українського бійця - ініціював термінову розмову з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим - "для обговорення ситуації та способів виходу з неї". Я нагадаю, з 27 липня на Донбасі діяв режим повного та всеосяжного перемир'я.
І досі на фронті справді було тихо і серед українських армійців не було втрат.
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