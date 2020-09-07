У Мінську посеред дня викрали соратницю Тихановської та члена Координаційної ради - Марію Колеснікову. За словами очевидців, невідомі заштовхали опозиціонерку до мікроавтобуса та відвезли в невідомому напрямку.

На ситуацію вже відреагували інші члени Координаційної ради та Євросоюз. Такі дії білоруської влади назвали "свавіллям" і "терором". Більше про останні події в Білорусі - розкаже Володимир Кулаков.

Понад шість сотень затриманих і десятки мітингувальників, побитих невідомими в масках і з кийками. Такі наслідки недільної акції опозиції в центрі Мінська. За різними оцінками, участь у ній взяли від кількох десятків до понад ста тисяч осіб.

Попри це, боротьба Олександра Лукашенка з опозицією триває. Сьогодні посеред дня в центрі Мінська викрали соратницю Світлани Тихановської, члена Координаційної ради - Марію Колесникову. За словами очевидців, невідомі заштовхали її до мікроавтобуса з надписом "Зв'язок" і забрали в невідомому напрямку.

Телефон Колесникової доступний, але слухавки вона не бере. Також, найімовірніше, затримали ще двох представників опозиції - Андрія Ягорова та Ірину Сухій. На це вже відреагували в Європейському Союзі. Зокрема, високий представник Є Жозеп Боррель назвав такі дії білоруської влади "свавіллям".

"Свавільні арешти та викрадення з політичних мотивів, з огляду на брутальні дії щодо Андрія Ягорова, Ірини Сухій та Марії Колесникової, є неприйнятними. Влада повинна припинити залякувати громадян і порушувати своє законодавство, а також міжнародні зобов'язання".

Члени Координаційної ради теж відреагували та скликали термінову прес-конференцію. Викрадення назвали "терором".

Павло Латушко, член Координаційної ради:

У зв'язку з останніми подіями ми плануємо покращити міжнародну діяльність і співпрацю Координаційної ради з різними організаціями. Щоб сотні тисяч білорусів, які виходять на вулиці, не почувалися покинутими напризволяще. А насильство проти людей, які нині демонструють активну громадянську позицію, можна лише порівняти з репресіями 30-х років минулого століття.

Також на кількох опозиційних білоруських ресурсах опублікували заяву Світлани Тихановської. У ній вона охарактеризувала дії влади як спробу зірвати роботу Координаційної ради. Також заявила, що, попри свавілля, опозиція продовжить боротьбу, надалі наполягатиме на відставці Лукашенка та проведенні нових - повторних - виборів. Закликала людей виходити на вулиці білоруських міст.

Тоді як ЄС готує персональні санкції для 31 білоруського чиновника, від початку протестів у Білорусі, які тривають уже майже місяць, схопили близько семи тисяч людей. Щонайменше 250 із травмами опинилися в лікарнях. До слова, самого Лукашенка в санкційний список поки що не додавали. У ЄС це питання назвали "дискусійним".