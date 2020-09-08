Понад сотню людей травмовані внаслідок тайфуну "Хайшен" у Японії. Відомо щонайменше про одного загиблого. Такі дані місцевих ЗМІ. Рятувальники евакуювали майже два мільйони людей. Ще близько п'яти мільйонів із десяти префектур очікують евакуації. Через циклон по всьому заходу Японії закрили підприємства, навчальні заклади, скасували сотні авіарейсів, не працює й залізниця. Без електрики в країні - більш як пів мільйона будинків.