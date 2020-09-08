В Египте ученые обнаружили тайник с гробами [ Редактировать ]
Фото: therealinsider.online
Исследователи обнаружили в Египте гробы, возрастом в 2500 тысячи лет.
Об этом сообщает Science Alert.
Так, невероятную находку обнаружили в пустынном некрополе Саккара. Полностью запечатанные саркофаги были спрятаны в могильной шахте на глубине 11 метров под землей.
Отмечается, что тайник был запечатан сразу после захоронения. Гробы оставались нетронутыми на протяжении тысяч лет. На них даже сохранились некоторые краски, нанесенные на дерево.
Фото: Science Alert
Читайте также, в Египте запустили онлайн-прогулки по гробницам фараонов. В туре можно свободно перемещаться внутри сооружения.
по теме
Prev Next
04 сентября 2020 12:40
Тайна тысячелетия: куда исчезла цивилизация острова Пасхи
Население пережило несколько кризисов
25 августа 2020 10:55
Защита экологии: ученые изобрели "кипящий" пластик
Он растворяется при температуре кипения
02 сентября 2020 14:59
Технологии будущего: создана "чувствительная" электронная кожа
Устройство "научили" чувствовать боль
18 августа 2020 16:53
Доброе утро: найдены эффективные "убийцы" похмелья
Исследователи провели эксперимент