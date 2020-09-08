Исследователи обнаружили в Египте гробы, возрастом в 2500 тысячи лет.

Об этом сообщает Science Alert.

Так, невероятную находку обнаружили в пустынном некрополе Саккара. Полностью запечатанные саркофаги были спрятаны в могильной шахте на глубине 11 метров под землей.

Отмечается, что тайник был запечатан сразу после захоронения. Гробы оставались нетронутыми на протяжении тысяч лет. На них даже сохранились некоторые краски, нанесенные на дерево.

Фото: Science Alert

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