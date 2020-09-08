У Зеленского отреагировали на избиение Балуха [ Редактировать ]
Офис президента Украины не исключает наличие политических мотивов в нападении на Владимира Балуха, бывшего политзаключенного. Полиция должна быстро и в полной мере расследовать преступление. Об этом говорится в сообщении Офиса президента в Telegram.
Сообщается, что Офис президента обеспокоен нападением на Балуха. Подчеркивается, что его избили этой ночью - фактически в годовщину освобождения из плена.
"Требуем от Национальной полиции быстрого и полного расследования этого преступления. Пока нет подтвержденных данных, которые свидетельствовали бы о том, что у нападения мог быть политический мотив. Но все версии должны быть тщательно проверены, в частности, политическая", - говорится в сообщении.
У президента Владимира Зеленского отмечают, что уличное насилие в Украине достигло угрожающего масштаба.
"Преступники почувствовали, что принцип неотвратимости наказания не работает. Ожидаем от правоохранителей более систематической работы для восстановления порядка на улицах и превенции правонарушений", - добавили в Офисе.
Ранее мы писали, что в Украине избили бывшего политзаключенного Балуха.
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