В Лимане Донецкой области загорелась Свято-Петропавловская церковь. Информации о погибших и пострадавших нет. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Сообщается, что сегодня на телефон службы спасения поступило сообщение о пожаре в храме на улице Петропавловской.

"Бойцы 21-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, выяснили, что горит Свято-Петропавловская церковь. Спасатели немедленно приступили к тушению пожара. Учитывая то, что здание храма деревянное и наблюдалось плотное задымление, был объявлен повышенный номер вызова №2", - говорится в сообщении.

К тушению привлекли 33 человек личного состава и девять единиц техники. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров.

Отметим, эта церковь является одним из старейших храмов Горловской и Славянской епархии УПЦ Московского патриархата. Церковь была построена 1848 году, до нее на этом месте с 1700 года стоял старый храм.

Ранее мы писали, что спасателям удалось ликвидировать очаги возгорания в восточных областях Украины. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.