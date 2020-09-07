В Луганской области продолжают тушить лесной пожар, который возник 2 сентября. Сейчас открытого огня нет. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Два очага огня локализовали. По состоянию на сейчас, осуществляется тушение отдельных очагов тления сухой травы.

Всего на территории области к тушению пожаров привлечены 359 человек и 90 единиц техники, из них от ГСЧС 291 человек личного состава и 67 единиц техники.

Координацию работ по тушению пожаров осуществляет оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области во взаимодействии с командованием операции Объединенных сил.

Ранее мы писали, что спасателям удалось ликвидировать очаги возгорания в восточных областях Украины. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.