Пожар под Луганском продолжают тушить [ Редактировать ]
В Луганской области продолжают тушить лесной пожар, который возник 2 сентября. Сейчас открытого огня нет. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Два очага огня локализовали. По состоянию на сейчас, осуществляется тушение отдельных очагов тления сухой травы.
Всего на территории области к тушению пожаров привлечены 359 человек и 90 единиц техники, из них от ГСЧС 291 человек личного состава и 67 единиц техники.
Координацию работ по тушению пожаров осуществляет оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области во взаимодействии с командованием операции Объединенных сил.
Ранее мы писали, что спасателям удалось ликвидировать очаги возгорания в восточных областях Украины. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
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