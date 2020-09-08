Нападение на Балуха: прокуратура взяла дело под контроль [ Редактировать ]
Прокуратура Киева держит на контроле расследование уголовного производства, начатого по факту нападения на бывшего узника Кремля Владимира Балуха. Правоохранители установили лиц, с которыми бывший политзаключенный общался накануне нападения.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Во время проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили место, где пострадавший находился накануне, и лиц, с которыми он общался. С указанными свидетелями проводятся следственные действия.
В прокуратуре также отметили, что нашли сумку с вещами Балуха.
Ранее мы писали, что в Украине избили бывшего политзаключенного Балуха.
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