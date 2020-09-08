Итальянская полиция разыскивает осужденного на пожизненный срок серийного убийцу, который в воскресенье, 6 сентября, сбежал из тюрьмы на Сардинии. Об этом сообщает издание Тhe Local.

Рецидивист воспользовался своим законным правом на однодневное освобождение и в субботу отправился на встречу с семьей. На следующий день он должен был вернуться, однако так и не появился на пороге тюрьмы строгого режима.

60-летний Джузеппе Мастини по прозвищу "Цыган Джонни" свое первое убийство совершил в 11 лет. В 1970-х и 1980-х годах он прослыл настоящей грозой Рима. За ним тянулась длинная серия преступлений - убийства, похищения людей и кражи со взломом.

Он был пойман и осужден, а в 1987 году совершил свой первый побег, воспользовавшись положенным ему по закону днем на свободе. Два года он находился в розыске, и за это время совершил грабеж, убил полицейского, ранил другого и взял в заложники молодую девушку. В 1989 он был схвачен и приговорен к пожизненному заключению.

Несмотря на склонность к жестокости и побегу, социопата вновь отпустили повидаться с семьей в июне 2017 года. И вновь ловить его по всей стране пришлось полиции.

И теперь в 2020 году история повторилась. Пока опасного "серийного убийцу" ищут правоохранители, депутаты парламента инициируют внесение правок в законы, чтобы отобрать у осужденных преступников право без конвоя навещать семьи на выходных.

Ранее сообщалось, что подростки устроили побег из Черниговского СИЗО.