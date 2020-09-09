Среди сотрудников телеканала "1+1" зафиксирован новый случай коронавирусной инфекции. Вслед за ведущей "ТСН" Маричкой Падалко о заражении COVID-19 сообщила Неля Шовкопляс - ведущая утренней программы "Сніданок з 1+1".

Шовкопляс написала в Facebook, что почувствовала себя плохо неделю назад - началась сильная головная боль и болело все тело. Она сделала тест и получила позитивный результат на COVID-19. Семья ведущей тоже протестировалась, но результаты еще не известны. Анализы пришлось сдать и коллегам Шовкопляс, с которыми она делает утреннее шоу. К счастью, инфицированных не обнаружено.

Когда и где заразилась - не знаю. Сразу сообщила всех контактных лиц, на работу и в школу детей. Эти дни нахожусь на самоизоляции под контролем врача. Соблюдаю все его установки, прохожу дообследование, принимаю медикаменты. Получила больничный. Есть волнение, но надеюсь и верю, что все быстрее будет хорошо!

Напомним, что за последние сутки в Украине зафиксировано 2 551 новых случаев коронавируса и 45 смертей от инфекции. По состоянию на утро 9 сентября COVID-19 выявлен у 143 030 украинцев, 2 979 из них умерли.