Ведущая ТСН Маричка Падалко инфицировалась COVID-19.

Об этом телеведущая написала в своем Facebook.

По ее словам, вместе с Падалко переболели и ее двое детей. Сын уже поправился, а старшая дочь находится на пути к выздоровлению.

В конце июля наш 13-летний сын вернулся с "горлом" с футбольных сборов в Виннице. Отоспался (он всегда после сбборов много спит, поэтому мы ничего не заподозрили), попил много чая и вернулся к тренировкам. Позже на горло пожаловалась его сестра (11 лет).

Отмечается, что во время заболевания у нее болело горло, она очень много спала, была температура 37,4, а также сильный кашель и боль в лице. Сейчас она в процессе выздоровления. Ее младшая девятилетняя дочь и супруг коронавирусом не болели.

Ранее мы писали, что экс-футболист киевского "Динамо" заболел коронавирусом. COVID-19 обнаружили у 11 игроков брестского "Динамо".