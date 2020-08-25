Известная украинская телеведущая заболела коронавирусом [ Редактировать ]
Ведущая ТСН Маричка Падалко инфицировалась COVID-19.
Об этом телеведущая написала в своем Facebook.
По ее словам, вместе с Падалко переболели и ее двое детей. Сын уже поправился, а старшая дочь находится на пути к выздоровлению.
В конце июля наш 13-летний сын вернулся с "горлом" с футбольных сборов в Виннице. Отоспался (он всегда после сбборов много спит, поэтому мы ничего не заподозрили), попил много чая и вернулся к тренировкам. Позже на горло пожаловалась его сестра (11 лет).
Отмечается, что во время заболевания у нее болело горло, она очень много спала, была температура 37,4, а также сильный кашель и боль в лице. Сейчас она в процессе выздоровления. Ее младшая девятилетняя дочь и супруг коронавирусом не болели.
Ранее мы писали, что экс-футболист киевского "Динамо" заболел коронавирусом. COVID-19 обнаружили у 11 игроков брестского "Динамо".
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