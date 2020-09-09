Зависть бывает разной. Некоторых она даже мотивирует и делает лучше. Однако, есть и такие люди, которые копят всю зависть, изъедая себя изнутри даже по самому мелкому поводу. Астрологи рассказали, какой знак зодиака наиболее предрасположен к этому.

Итак, на первом месте оказался Телец. Тельцы слишком осторожничают, чересчур долго решаются что-то предпринять. Неудивительно, что их часто обходят на жизненных виражах. Это становится поводом для обид и зависти, которые Телец держит в себе, стараясь не показывать виду (что плохо у него получается).

Телец уверен, что его недооценивают, а других, более успешных, считает порой беспринципными. Хотя злиться ему нужно в первую очередь на самого себя.

Ранее, астролог назвал знаки Зодиака, которых в сентябре ждет феерический успех.