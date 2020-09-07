Все знаки зодиака умеют общаться. Но для одних это удовольствие, а для других - неизбежность, с которой приходится мириться. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый коммуникабельный.

Для Близнецов общение - и есть жизнь. В астрологии этот знак считается самым коммуникабельным. Близнецы прекрасные собеседники, обожают делится информацией и узнавать что-то новое - оттого очень ценят разговорчивых людей с широким кругозором.

Привлекательные черты Близнецов - доброжелательность, объективность и умение расположить к себе любого.

Ранее, астролог назвал знаки Зодиака, которых в сентябре ждет феерический успех.