Кто будет представлять Украину на детском "Евровидении" (видео) [ Редактировать ]
Победителем Национального отбора на детское "Евровидение-2020" стал 14-летний Александр Балабанов. Он представит Украину на песенном конкурсе, который 29 ноября пройдет в Варшаве, сообщает "UA: Суспільне мовлення".
Победителя среди 11 финалистов определили по результатам оценок жюри и онлайн-голосования. Свои голоса жюри отдало публично, опубликовав сообщения в Instagram.
Александру Балабанову 14 лет, он родился в Донецке. С детства увлекается вокалом, уже в четыре года посещал детский коллектив народного пения. В 8 лет Саша с родителями переехал в Киев, где начал учиться эстрадному вокалу и поступил в школу искусств на музыкальное отделение.
Свободно говорит по-английски, изучает немецкий и турецкий языки. Александр - победитель и лауреат почти сорока международных и всеукраинских вокальных конкурсов и фестивалей.
Олександр Балабанов із піснею «Відкривай» представлятиме Україну на Дитячому Євробаченні-2020🥳 Переможця нацвідбору визначали з-поміж 11 фіналістів за підсумками голосування журі та глядачів. 💜@alinapash @tarastopolia @hazipchik @dmitry_shurov @timur.miroshnychenko віддали свої голоси за Олександра Балабанова; 💜@jamalajaaa проголосувала за Ярослава Політова; 💜Любов Морозова та Лариса Клюєвська обрали Олену Усенко; 💜В онлайн-голосуванні перемогла Данієла Шапочнікова. Кого з учасників відбору підтримували ви і чи погоджуєтесь з таким результатом — напишіть нам у коментарях⬇
Допис, поширений Євробачення (@suspilne.eurovision)
Детский песенный конкурс "Евровидение-2020" пройдет с участием 13 стран и в дистанционном формате из-за пандемии коронавируса.
Делегациям не нужно будет ехать в Польшу, а производство сценических номеров будет осуществляться в странах-участницах.
Шоу будет проходить в прямом эфире из студии в Варшаве с участием международных ведущих и приглашенных звезд с соблюдением социальной дистанции.
Александр Балабанов представит Украину на "Евровидении-2020" с песней "Відкривай".
Правила детского "Евровидения" схожи с правилами взрослого, но имеют ряд отличий. Конкурс проводится следующим образом:
- В конкурсе могут принимать участие дети в возрасте от 9 до 14 лет.
- Максимальное количество стран, участвующих в детском конкурсе, - 18. Однако в 2018 году в Минск поехало 20 стран.
- Каждая песня из каждой страны исполняется один раз и вживую, без фонограммы.
- Каждый имеет право голосовать за понравившуюся песню независимо от своей страны.
- В каждой стране работает национальное жюри в составе 5 человек - 3 взрослых и 2 детей.
- Баллы жюри и телезрителей суммируются.
- Победителем признаётся страна, чья песня набрала наибольшее количество очков.
- Песни на детском "Евровидении" должны быть новыми и нигде не опубликованными коммерчески.
- Продолжительность песни может варьироваться в пределах от 2 минут 30 секунд до 3 минут.
- На сцене могут находиться не более 6 исполнителей.
- Песня должна быть написана на государственном языке страны артиста.
Ранее сообщалось, что американцы запускают собственную версию "Евровидения".
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