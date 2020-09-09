Победителем Национального отбора на детское "Евровидение-2020" стал 14-летний Александр Балабанов. Он представит Украину на песенном конкурсе, который 29 ноября пройдет в Варшаве, сообщает "UA: Суспільне мовлення".

Победителя среди 11 финалистов определили по результатам оценок жюри и онлайн-голосования. Свои голоса жюри отдало публично, опубликовав сообщения в Instagram.

Александру Балабанову 14 лет, он родился в Донецке. С детства увлекается вокалом, уже в четыре года посещал детский коллектив народного пения. В 8 лет Саша с родителями переехал в Киев, где начал учиться эстрадному вокалу и поступил в школу искусств на музыкальное отделение.

Свободно говорит по-английски, изучает немецкий и турецкий языки. Александр - победитель и лауреат почти сорока международных и всеукраинских вокальных конкурсов и фестивалей.

Детский песенный конкурс "Евровидение-2020" пройдет с участием 13 стран и в дистанционном формате из-за пандемии коронавируса.

Делегациям не нужно будет ехать в Польшу, а производство сценических номеров будет осуществляться в странах-участницах.

Шоу будет проходить в прямом эфире из студии в Варшаве с участием международных ведущих и приглашенных звезд с соблюдением социальной дистанции.

Александр Балабанов представит Украину на "Евровидении-2020" с песней "Відкривай".

Правила детского "Евровидения" схожи с правилами взрослого, но имеют ряд отличий. Конкурс проводится следующим образом:

В конкурсе могут принимать участие дети в возрасте от 9 до 14 лет.

Максимальное количество стран, участвующих в детском конкурсе, - 18. Однако в 2018 году в Минск поехало 20 стран.

Каждая песня из каждой страны исполняется один раз и вживую, без фонограммы.

Каждый имеет право голосовать за понравившуюся песню независимо от своей страны.

В каждой стране работает национальное жюри в составе 5 человек - 3 взрослых и 2 детей.

Баллы жюри и телезрителей суммируются.

Победителем признаётся страна, чья песня набрала наибольшее количество очков.

Песни на детском "Евровидении" должны быть новыми и нигде не опубликованными коммерчески.

Продолжительность песни может варьироваться в пределах от 2 минут 30 секунд до 3 минут.

На сцене могут находиться не более 6 исполнителей.

Песня должна быть написана на государственном языке страны артиста.

Ранее сообщалось, что американцы запускают собственную версию "Евровидения".