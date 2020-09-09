Мы должны победить, чтобы спасти страну от непрофессионалов. Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил на Донетчине во время встреч с трудовыми коллективами заводов "Гласкомерц" в Константиновке и Славянского машиностроительного.

Мир, нормальная жизнь и работающие предприятия - главные вопросы, которые поднимали люди во время встречи с Сопредседателем партии ОПЗЖ.

"Пока будут продолжаться боевые действия и не будет мира, инвестиции в страну не придут. Это ключевая задача, которую должна решить власть", - сказал он.

Кроме того, по его словам, предприятиям нужны доступные тарифы на энергоносители, налоговые и кредитные льготы.

"Нужно не убивать промышленность, а поддерживать ее. А для этого необходимо снизить налоговое давление, обеспечить доступное кредитование, не отбирать заработанную прибыль. Это позволит предприятию нормально работать, вкладывать деньги в развитие своих производств, выпускать конкурентоспособную продукцию", - отметил Юрий Бойко.

В оппозиционной команде есть люди, которые знают, как обеспечить защиту наших граждан, помочь предприятиям, умеют поднимать производства. У "Оппозиционной платформы - За жизнь" есть пошаговый Антикризисный план, который решает сразу несколько задач. Это - социальная поддержка людей, спасение национальной экономики и поддержка малого и среднего бизнеса, развитие промышленности.

"Задача нашей партии состоит в том, чтобы добиться мира и превратить Украину в процветающее государство. Мы знаем, как помочь работающим предприятиям, какой должна быть государственная программа поддержки, потому что считаем, что реальный сектор экономики - это основа для наполнения бюджета. Мы должны победить, чтобы освободить страну от непрофессионалов и начать работать для людей, поддерживать и защищать их, делать все для того, чтобы в каждой семье были мир, работа и достаток", - подчеркнул Юрий Бойко.