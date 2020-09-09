Латвія виділила гроші на лікування потерпілих у Білорусі [ Редактировать ]
Латвійський уряд виділив 50 тисяч євро - на лікування потерпілих від дій силовиків у Білорусі. Про це у Твіттері повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич. Він розповів, що шестеро білоруських громадян - вже пролікувалися у Латвії. Понад 40 - отримали політичний притулок.
Від початку протестів у Білорусі, що тривають уже місяць - затримали більше як 7 тисяч мітингарів. 250 - із травмами опинилися в лікарнях. Щонайменше п'ятеро демонстрантів - загинули.
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