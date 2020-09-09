Перша велика невдача вакцини проти коронавірусу: чому зупинили випробування [ Редактировать ]
Перша велика невдача вакцини проти коронавірусу. В Оксфорді тимчасово зупинили клінічні випробування сироватки. Через те, що один із учасників експерименту сильно захворів. Що це означає? - розповість Світлана Чернецька з Лондона.
Оксфордська вакцина проти коронавірусу - одна з найперспективніших у світі. Чимало країн уже зробили попереднє замовлення цієї сиворотки. Адже розробляють її шановані науковці з великим досвідом. Утім, упевненість у цьому препараті похитнулася. Один із учасників клінічних випробувань сильно захворів. Отже, весь процес довелося зупинити.
Метт Генкок, міністр охорони здоров'я Великої Британії:
Очевидно, хотілося б, аби все йшло гладко. Але ми абсолютно переконані, що безпека - найважливіший фактор, отже випробування поставили на паузу. Але це лише доводить, як багато уваги ми приділяємо безпеці вакцини.
Самі розробники запевняють: такі припинення - звична річ. А потенційні покупці не поспішають розривати контрактів. Навпаки, повідомлення про тимчасові невдачі сприймають за добрий знак того, що процес виготовлення вакцини - абсолютно прозорий.
Г'юго Лопес-Гателл, заступник міністра охорони здоров'я Мексики:
Наразі нам невідомо, чи справді є зв'язок між вакцинацією та хворобою волонтера. Це можуть бути непов'язані речі. Тож доки науковці це з'ясовують, раджу не робити поквапливих висновків.
Оксфордська вакцина - на третій, фінальній стадії випробувань. У ній беруть участь близько 30 тисяч волонтерів - не лише у Великій Британії, а й у США, Бразилії та Південній Африці. Тим часом, перегони вакцин у світі продовжуються. Наразі у розробці -180 сироваток проти коронавірусу. А Росія та Китай запевняють, що мають готові препарати і вже щеплять населення.
Маргарет Гарріс, речниця Всесвітньої організації охорони здоров'я:
Ми обов'язково порівняємо різні вакцини, щоби побачити, яка з них дійсно пропонує найбільший захист і найбільший рівень безпеки. Чекаємо на відповідну інформацію щодо клінічних випробувань, аби вибрати найефективнішу.
У ВООЗ кажуть: до кінця цього року не варто покладати надії на готову вакцину. Її просто не встигнуть схвалити.
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