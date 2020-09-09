Акция в поддержку Колесниковой обернулась задержаниями [ Редактировать ]
В среду, 10 сентября, в Минске силовики задержали более 10 участниц женской акции в поддержку арестованной оппозиционерки Марии Колесниковой. Об этом сообщает белорусская правозащитная организация "Весна".
Задержания происходили вблизи торгового центра "На Немиге".
По последним данным правозащитников, 9 сентября силовики задержали как минимум 13 женщин.
Задержали:
- Басю и Кристину Пучинских,
- Елизавету Гвардзеенко,
- Марию Петражицкую,
- Кристину Курчанкову,
- Марту Щербакову,
- Марину Далматову,
- Ксению Бегун,
- Олесю Олексийчук,
- Ульяну Шеликову,
- Ульяну и Людмилу Шишкових,
- Варвару Ивчик.
Ранее сообщалось, что стало известно местонахождение Колесниковой. Также мы писали о том, что Лукашенко назвал причину задержания Колесниковой.
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