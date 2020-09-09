В Минске проходит акция в поддержку Колесниковой/ Фото: tut.by

В столице Беларуси - Минске вечером 9 сентября проходит акция поддержки члена координационного совета Марии Колесниковой. В акции принимают участие более 20 девушек.

Об этом сообщает tut.by.

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Возле торгового центра "Немига 3" демонстранты стоят с плакатами, на которых написано "Готовы выкрасть, посадить и выгнать сотни тысяч женщин? Ну-ну, герои" и "Хороша Маша, но не ваша".

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов задержали двух девушек.

Как утверждает оппозиция, Колесникова не хотела принудительно покидать страну и порвала свой паспорт. После этого инцидента ее удерживали в Мозырском погранотряде в Гомельской области.

Ранее сообщалось, что стало известно местонахождение Колесниковой.

Также мы писали о том, что Лукашенко назвал причину задержания Колесниковой.