В Минске проходит акция в поддержку Колесниковой (фото) [ Редактировать ]
В столице Беларуси - Минске вечером 9 сентября проходит акция поддержки члена координационного совета Марии Колесниковой. В акции принимают участие более 20 девушек.
Об этом сообщает tut.by.
Возле торгового центра "Немига 3" демонстранты стоят с плакатами, на которых написано "Готовы выкрасть, посадить и выгнать сотни тысяч женщин? Ну-ну, герои" и "Хороша Маша, но не ваша".
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов задержали двух девушек.
Как утверждает оппозиция, Колесникова не хотела принудительно покидать страну и порвала свой паспорт. После этого инцидента ее удерживали в Мозырском погранотряде в Гомельской области.
Ранее сообщалось, что стало известно местонахождение Колесниковой.
Также мы писали о том, что Лукашенко назвал причину задержания Колесниковой.
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