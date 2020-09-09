Стало известно местонахождение Колесниковой [ Редактировать ]
Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова арестована. Она находится в СИЗО № 1 на Володарского.
Об этом сообщил отец Марии Александр Колесников, передает TUT.BY.
"Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу", - сказал Колесников.
Напомним, что Погранкомитет Беларуси подтвердил, что Мария Колесникова была задержана на белорусско-украинской границе, а двое ее соратников Антон Родненков и Иван Кравцов выехали на подконтрольную Киеву территорию. В ведомстве уточнили, что уже после прохождения контроля Колесникову "выпихнули" из машины.
Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Марию Колесникову хотели выдворить в Украину насильно, но она сама помешала этому. При попытке депортации политик порвала свой паспорт.
Ранее сообщалось, что в ближайшие дни Лукашенко поедет в Россию.
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