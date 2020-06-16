Северокорейские военные 16 июня взорвали межкорейский офис связи, расположенный в приграничном городе Кэсон на территории КНДР. Об этом сообщило южнокорейское новостное агентство Yonhap.

Ранее в Кэсоне был слышен взрыв и наблюдался столб дыма. Государственное информационное агентство Северной Кореи ЦТАК подтвердило, что офис полностью уничтожен взрывом.

Межкорейский офис связи обеспечивает работу коммуникационных линий между военными Севера и Юга, а также прямую телефонную связь между аппаратом ЦК Трудовой партии Кореи и офисом президента Южной Кореи. Офис связи открыли в сентябре 2018 года для содействия сотрудничеству КНДР и Южной Кореи на фоне улучшения отношений двух стран.

Открытие Межкорейского офиса связи в сентябре 2018 года/Фото: KOREA POOL/AFP

9 июня власти КНДР впервые с 2018 года прекратили контакты с Южной Кореей из-за агитационных листовок, направленных против Пхеньяна, которые распространяют перебежчики. Младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, 31-летняя Ким Е Чжон назвала Южную Корею "врагом" и предупредила о "последствиях".

Ранее сообщалось, что в КНДР назвали отношения с США "безнадежными".