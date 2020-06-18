Трамп продлил санкции против Северной Кореи из-за угрозы безопасности США [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп продлил санкции против Северной Кореи еще на год по причине распространения ядерного оружия и дестабилизация безопасности на Корейском полуострове.
Об этом говорится в указе главы Белого дома.
В распоряжении отмечается, что риск распространения на Корейском полуострове ядерных материалов и действия правительства Северной Кореи, которые дестабилизируют ситуацию на Корейском полуострове, представляют угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США.
В связи с этим американский президент принял решение "продолжить чрезвычайную ситуацию, объявленную указом 13466 в отношении Северной Кореи". Соответственно, еще на год продлены санкции, впервые введенные в июне 2008 года.
Ранее сообщалось, что Трамп подписал новые санкции против властей Китая.
Также мы писали о том, что в Германии раскритиковали намерение Соединенных Штатов вести новые санкции против "Северного потока-2".
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