Футболиста "Динамо" прооперировали в Германии [ Редактировать ]
Защитника киевского "Динамо" Никиту Бурду удачно прооперировали в Германии. Ему была провели операцию на ахилловом сухожилие.
Об этом сообщили в пресс-службе "Динамо".
Оперативное вмешательство выполнялось малоинвазивным методом в клинике Мюнхена – там футболист находится вместе с клубным врачом. Самочувствие футболиста в норме. Возвратиться в Украину Бурда планирует в понедельник, 14 сентября.
Напомним, Никита не смог завершить матч и покинул поле с помощью своих партнеров в первом тайме спарринга с "Колосом" (1:0). Для восстановления игроку понадобится около 6 месяцев.
Ранее сообщалось, что "Динамо" узнало первого соперника в Лиге Чемпионов.
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