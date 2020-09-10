Защитника киевского "Динамо" Никиту Бурду удачно прооперировали в Германии. Ему была провели операцию на ахилловом сухожилие.

Об этом сообщили в пресс-службе "Динамо".

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Оперативное вмешательство выполнялось малоинвазивным методом в клинике Мюнхена – там футболист находится вместе с клубным врачом. Самочувствие футболиста в норме. Возвратиться в Украину Бурда планирует в понедельник, 14 сентября.

Напомним, Никита не смог завершить матч и покинул поле с помощью своих партнеров в первом тайме спарринга с "Колосом" (1:0). Для восстановления игроку понадобится около 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что "Динамо" узнало первого соперника в Лиге Чемпионов.