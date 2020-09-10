Франция усилит карантин [ Редактировать ]
Правительство Франции завтра, 11 сентября, рассмотрит вопрос об усилении карантина в стране из-за роста заболеваемости COVID-19. Правительство рассмотрит вопрос введения ограничений в регионах и городах, где растет заболеваемость.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции на Корсике.
Французский лидер не исключает, что правительство может ввести точечный жесткий карантин, а также может принять решение о закрытии общественных объектов и ограничении на собрания граждан.
Макрон уточнил, что эти ограничения не будут общими, а будут приниматься с учетом эпидемической ситуации в конкретном городе или регионе Франции.
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