Правительство Франции завтра, 11 сентября, рассмотрит вопрос об усилении карантина в стране из-за роста заболеваемости COVID-19. Правительство рассмотрит вопрос введения ограничений в регионах и городах, где растет заболеваемость.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции на Корсике.

Французский лидер не исключает, что правительство может ввести точечный жесткий карантин, а также может принять решение о закрытии общественных объектов и ограничении на собрания граждан.

Макрон уточнил, что эти ограничения не будут общими, а будут приниматься с учетом эпидемической ситуации в конкретном городе или регионе Франции.

Ранее мы сообщали, что МОЗ не исключает режим "красной зоны" для всей Украины.