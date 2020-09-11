У Харкові авіаційне кладовище перетворюють на місце популярної молодіжної тусовки

Перетворити занедбаний аеродром на музейно-парковий комплекс під відкритим небом, - така ідея з'явилася у активістів на Харківщині. Там вже багато років пустує летовище і замість туристів воно приваблювало вандалів