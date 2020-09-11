В Японии пассажир заявил о бомбе на борту самолета [ Редактировать ]
В пятницу утром, 11 сентября, один из пассажиров самолета авиакомпании Jetstar Japan заявил о наличии у него бомбы. Об этом сообщает агентство KYODO NEWS.
Инцидент произошел в японском аэропорту Нарита, который располагается недалеко от Токио.
Отмечается, что пассажир был передан правоохранительным органам. Действительно ли было при нем какое-либо взрывное устройство, на данный момент не сообщается.
Ранее сообщалось, что во время полета на Ибицу на борту произошла драка из-за масок.
по теме
Парашутист здійснив перший в історії стрибок з літака на сонячних батареях
Парашутист Рафаель Дом'ян зіскочив з експериментального судна на висоті 1 520 метрів, і в польоті розвинув швидкість 150 кілометрів за годину
У Харкові авіаційне кладовище перетворюють на місце популярної молодіжної тусовки
Перетворити занедбаний аеродром на музейно-парковий комплекс під відкритим небом, - така ідея з'явилася у активістів на Харківщині. Там вже багато років пустує летовище і замість туристів воно приваблювало вандалів
Господарі неба: українські авіадиспетчери розкрили секрети своєї професії
Журналісти програми "Подробиці" побували у тих, від кого залежать життя всіх, хто користується літаками. Які секрети розкрили авіадиспетчери?
Биологическая бомба: в природу выпустят миллионы комаров-самоубийц
Насекомых запрограммировали на уничтожение вида путем внедрения гена "самоограничения"
На крилах ентузіазму: у Харкові авіаційне кладовище перетворюють на місце популярної молодіжної тусовки
Перетворити занедбаний аеродром на музейно-парковий комплекс під відкритим небом, - така ідея з'явилася у активістів на Харківщині. Там вже багато років пустує летовище і замість туристів воно приваблювало вандалів