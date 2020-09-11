Канада та ЄС закликають режим Олександра Лукашенка до діалогу з народом, - про це йдеться у спільній заяві глави МЗС Канади та Верховного представника ЄС із закордонних справ.

У документі наголошують, що Білорусь має міжнародні зобов'язання і повинна їх дотримуватися, а політичні арешти в країні та тиск на незалежні ЗМІ - неприпустимі.

ЄС і Канада й надалі співпрацюватимуть з міжнародними партнерами задля того, щоб голос білоруського народу почула керівна верхівка країни, - зазначили дипломати.