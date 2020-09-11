Канада та ЄС закликають режим Лукашенка до діалогу з народом [ Редактировать ]
Канада та ЄС закликають режим Олександра Лукашенка до діалогу з народом, - про це йдеться у спільній заяві глави МЗС Канади та Верховного представника ЄС із закордонних справ.
У документі наголошують, що Білорусь має міжнародні зобов'язання і повинна їх дотримуватися, а політичні арешти в країні та тиск на незалежні ЗМІ - неприпустимі.
ЄС і Канада й надалі співпрацюватимуть з міжнародними партнерами задля того, щоб голос білоруського народу почула керівна верхівка країни, - зазначили дипломати.
по теме
Білоруська опозиція ланцюгом єдності оперезала Червоний костел у Мінську
Так висловили протест проти масових затримань біля храму - напередодні спецпризначенці схопило близько трьох десятків людей
У білоруському Гродно проти демонстрантів застосували сльозогінний газ
Мітингувальники прийшли до одного з відділків міліції - люди вимагали звільнити затриманих страйкарів
Загони армійців та колючий дріт: Лукашенко стягує до Мінська військову техніку
Стелу "Мінськ місто-герой", улюблене місце збору протестувальників - оточили загонами армійців та колючим дротом
Євросоюз закликає владу Білорусі припинити переслідування опозиції
Проти опозиціонерів відкрили справу за статтею "захоплення влади", сьогодні вони прибули до слідчого комітету
Опозиція Білорусі зібрала на мітинг рекордну кількість людей
Протести в країні не вщухають четвертий тиждень поспіль. А напередодні був ще й додатковий привід зібратися - день народження Олександра Лукашенка. Як влада намагалася завадити демонстрантам і що з того вийшло?