Теннисный календарь ATP на 2020 год расширен на четыре турнира (расписание) [ Редактировать ]
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) объявила об увеличении количества своих турниров в 2020 году. В календаре появились четыре новых состязания категории ATP 250. Два из них пройдут в немецком Кельне, еще по одному - на итальянской Сардинии и в столице Казахстана Нур-Султане.
Тем временем Женская теннисная ассоциация (WTA), которая из-за пандемии COVID-19, так же, как и ATP, потеряла всю азиатскую серию турниров, близка к утверждению в своем календаре нового состязания категории Premier 700 в чешской Остраве.
Календарь ATP на осень 2020 года выглядит теперь так:
- 8 сентября - Китцбюэль;
- 14 сентября - Рим;
- 21 сентября - Гамбург;
- 27 сентября - Roland Garros в Париже;
- 12 октября - Санкт-Петербург, Кельн, Сардиния;
- 19 октября - Антверпен, Кельн, Москва;
- 26 октября - Вена, Нур-Султан;
- 2 ноября - Париж;
- 9 ноября - София;
- 15 ноября - Nitto ATP Finals в Лондоне.
Стоит отметить, что вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль (на фото) заявил, что соревнования Internazionali BNL d'Italia, которые стартуют в Риме 14 сентября, станут для него первым турниром за последние семь месяцев.
Ранее сообщалось, что у известной теннисистки нашли онкологическое заболевание.
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