Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) объявила об увеличении количества своих турниров в 2020 году. В календаре появились четыре новых состязания категории ATP 250. Два из них пройдут в немецком Кельне, еще по одному - на итальянской Сардинии и в столице Казахстана Нур-Султане.

Тем временем Женская теннисная ассоциация (WTA), которая из-за пандемии COVID-19, так же, как и ATP, потеряла всю азиатскую серию турниров, близка к утверждению в своем календаре нового состязания категории Premier 700 в чешской Остраве.

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Календарь ATP на осень 2020 года выглядит теперь так:

8 сентября - Китцбюэль;

14 сентября - Рим;

21 сентября - Гамбург;

27 сентября - Roland Garros в Париже;

12 октября - Санкт-Петербург, Кельн, Сардиния;

19 октября - Антверпен, Кельн, Москва;

26 октября - Вена, Нур-Султан;

2 ноября - Париж;

9 ноября - София;

15 ноября - Nitto ATP Finals в Лондоне.

Стоит отметить, что вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль (на фото) заявил, что соревнования Internazionali BNL d'Italia, которые стартуют в Риме 14 сентября, станут для него первым турниром за последние семь месяцев.

Ранее сообщалось, что у известной теннисистки нашли онкологическое заболевание.