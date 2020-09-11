П'ятеро людей загинули, 20 травмовані внаслідок аварії на трасі "Київ-Харків". Там зіткнулися чотири автомобілі: дві вантажівки, мікроавтобус і легковик. За попередніми даними, фура рухалася у бік столиці і з невідомих причин в'їхала в інший ваговоз, вилетіла на зустрічну смугу і зачепила мікроавтобус та "Жигулі".

14 людей шпиталізовані. Слідчо-оперативна група встановлює всі обставини ДТП.