На трасі "Київ-Харків" у масштабній ДТП постраждали десятки людей [ Редактировать ]
П'ятеро людей загинули, 20 травмовані внаслідок аварії на трасі "Київ-Харків". Там зіткнулися чотири автомобілі: дві вантажівки, мікроавтобус і легковик. За попередніми даними, фура рухалася у бік столиці і з невідомих причин в'їхала в інший ваговоз, вилетіла на зустрічну смугу і зачепила мікроавтобус та "Жигулі".
14 людей шпиталізовані. Слідчо-оперативна група встановлює всі обставини ДТП.
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