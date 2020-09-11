Все дорожает: Нацбанк объяснил, что происходит с ценами в Украине [ Редактировать ]
В августе инфляция в Украине ускорилась до 2,5%, но остается ниже целевого диапазона Нацбанка в 5%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Рост инфляции в следствие подорожания энергоносителей и импортных товаров из-за ослабления гривны сдерживался замедлением роста цен на продукты питания, в том числе за счет хорошего урожая овощей.
Продолжил замедляться рост цен на продовольственные товары - до 3,3%. В частности, низкими темпами дорожало большинство молочных и мучных изделий, продукты из рыбы и безалкогольные напитки. Это связано как с увеличением предложения, в том числе за счет импорта, так и с вялым спросом на более дорогие изделия и продукты не первой необходимости.
Дешевле, чем в прошлом году, были картофель, свекла, капуста, бананы, лимоны. Замедлилрсь подорожание кабачков, огурцов, чеснока, яблок, молока. Под влиянием слабого спроса и достаточного предложения продолжилось снижение цен на свинину. Кроме этого, снова подешевели яйца. Зато цены на помидоры снова начали расти. Из-за задержки созревания урожая дороже, чем в прошлом году, были арбузы.
При этом в Украине замедлилось снижение цен на непродовольственные товары – до 0,2% в годовом исчислении. Это связано с ослаблением гривны и реализацией отложенного спроса на отдельные товары. В частности, на бытовую технику и электронику. Вместе с тем ускорился рост цен на автомобили, лекарства и другие медицинские товары. Зато ускорилось падение цен на одежду и обувь, посуду, домашний текстиль и другие товары не первой необходимости.
Удешевление бензина и дизтоплива замедлилось до 17,9%, отражая рост мировых цен на нефть в последние месяцы и значительный спрос на топливо из-за высокой интенсивности пользования автомобилями в условиях пандемии коронавируса.
Подорожание услуг замедлилось до 8,2%. Слабый спрос и усиление карантина в отдельных областях сдерживали рост стоимости услуг кинотеатров, заведений общественного питания, курсов иностранного языка. Замедлился также рост стоимости медицинских услуг. Зато в результате реализации отложенного спроса стремительно сократились темпы падения цен на туристические услуги.
Ранее "Подробности" писали о том, что в Украине стало дешевле.
по теме
НАК "Нафтогаз" оприлюднив ціну газу для українців: як зекономити на опаленні
Скільки будемо платити взимку - в розпал опалювального сезону? І чи можливо знизити ціни на газ?
Опалювальний сезон під загрозою: "Опозиційна платформа - За життя" закликає знизити тарифи на газ для населення
Тарифи на опалення люди вважають завищеними, а власні прибутки - надто мізерними, щоб платити за комуналку
Тарифні борги: опалювальний сезон в Україні опинився на межі зриву
Підприємства, що забезпечують українців теплом, масово звертаються до Верховної Ради з проханням вирішити "боргове питання"
Покласти кінець монополії "Нафтогазу": коли в Україні по-справжньому запрацює вільний ринок газу
Вартість палива в платіжках залежить від транспортування - і це найголовніший компонент від ціни газу
НБУ выводит из обращения еще одну монету
С 1 октября монета этого номинала перестает быть платежным средством