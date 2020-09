Американские ученые создали потенциальное лекарство от ВИЧ-инфекции.

Об этом сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

Препарат будет создан на основе антибиотиков, который будет блокировать белок, способствующий размножению инфекции.

В библиотеке продуктов микробного синтеза LSI ученые нашли класс антибиотиков, называемых плейкомакролидами и способных блокировать белок Nef.

Отмечается, что во время экспериментов исследователи обнаружили, что после обработки инфицированных клеток плейкомакролидом конканамицина A цитотоксические Т-клетки способны очищать зараженные клетки.

Ранее мы писали, что медикам удалось вылечить ВИЧ у третьего человека на планете. Для нейтрализации вируса иммунодефицита человека ученые использовали комбинацию антиретровирусных препаратов.