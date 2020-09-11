Научный прорыв: ученые нашли лекарство от "невидимой" смерти [ Редактировать ]
Американские ученые создали потенциальное лекарство от ВИЧ-инфекции.
Об этом сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.
Препарат будет создан на основе антибиотиков, который будет блокировать белок, способствующий размножению инфекции.
В библиотеке продуктов микробного синтеза LSI ученые нашли класс антибиотиков, называемых плейкомакролидами и способных блокировать белок Nef.
Отмечается, что во время экспериментов исследователи обнаружили, что после обработки инфицированных клеток плейкомакролидом конканамицина A цитотоксические Т-клетки способны очищать зараженные клетки.
Ранее мы писали, что медикам удалось вылечить ВИЧ у третьего человека на планете. Для нейтрализации вируса иммунодефицита человека ученые использовали комбинацию антиретровирусных препаратов.
по теме
Победа над гриппом: медики обнаружили антивирус к инфекции
Невероятное открытие сделали в Йельском университете
В мире катастрофически снизилась популяция диких животных
Наибольшее опустошение получили обитатели пресных водоемов
Японские ученые разработали съедобные записи (видео)
Записная книжка может скрывать урчание в животе
В Египте ученые обнаружили тайник с гробами
Их выявили на 11-метровой глубине
Тайна тысячелетия: куда исчезла цивилизация острова Пасхи
Население пережило несколько кризисов