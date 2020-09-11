В Украине появились новые дорожные знаки [ Редактировать ]
В Украине устанавливают новые дорожные знаки. Об этом сообщил "Укравтодор" на своей странице в Facebook.
Новые знаки безопасности призывают водителей не приближаться к велосипедистам ближе, чем на 1,5 метра в момент обгона. Планируется установить их в местах, где часто встречаются велосипедисты.
Знаки были созданы по инициативе Службы автомобильных дорог во Львовской области в сотрудничестве с представителями велообщественности.
Новые знаки в порядке эксперимента установлены на дорогах Львовской и Луганской областей. Их уже можно увидеть на обновленной дороге Сходница - Песочная, Пустомыты - Меденичи во Львовской области и на маршруте от КПП "Станица Луганская" в Северодонецк в Луганской области.
Ранее сообщалось, что мир пересаживается на велосипеды, а пандемия привела к ажиотажному спросу на "роверы".
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