Бил ружьем и стрелял: в Киеве мужчина напал на супругов [ Редактировать ]
В Киеве случилось страшное происшествие. Полицейские задержали мужчину, который ударил женщину ружьем по голове и устроил стрельбу на берегу реки. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы, передает "Информатор".
Так, на "102" поступило сообщение, что в Деснянском районе столицы неизвестный ударил женщину и выстрелил в сторону ее мужа из ружья. Сообщает Информатор со ссылкой на полицию Киева.
По данным полиции, стрелявший пришел к супружеской паре, которые живут на территории одного из островов Троещины и между ними возник конфликт. Женщина пыталась прекратить ссору, за что злоумышленник ударил ее ружьем по голове, а в сторону мужа выстрелил, но, к счастью, не попал.
Полиция нашла у мужчины предмет, похожий на пистолет, а неподалеку и ружье. Все направили на экспертизу.
Нападавшего задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правоохранители объявили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит от трех до семи лет лишения свободы. В ходе досудебного расследования выясняются все обстоятельства и причины конфликта.
Ранее мы писали, что в Запорожье мужчину "подстрелили" из его же пистолета.
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